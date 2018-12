Els tripulats de cabina de Ryanair convoquen diverses jornades de vaga per al gener

Els sindicats USO i SITCPLA han convocat diverses jornades de vaga a Ryanair per a la primera quinzena de gener després que l'empresa no hagi respost a l'última proposta d'ambdues formacions sobre l'eliminació progressiva de les agències Crewlink i Workforce, "utilitzades per l'empresa per mantenir contractats en frau de llei la majoria dels tripulants de cabina amb els quals opera a Espanya".

Les dues formacions lamenten que la qüestió de les agències ha estat "l'escull principal" que Ryanair no ha volgut "salvar" després d'un seguit de reunions que han donat peu a un document acordat. Finalment, però, "l'empresa s'ha negat" a ratificar-lo. Els dos sindicats desitgen que l'empresa "reflexioni" i s'avingui a "complir" la legislació espanyola.

USO i SITCPLA han proposat un model de transvasaments progressius dels tripulants de cabina per ordre d'antiguitat, així com la creació d'una ETT que s'ajusti a la legalitat espanyola per fer, si cal, contractacions temporals d'acord amb les mateixes condicions laborals que a l'empresa principal.