Cada català gasta de mitjana 57,24 euros a la loteria espanyola de Nadal

Cada català gastarà aquest any una mitjana de 57,24 euros al Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, 1,49 euros menys que l'any passat, amb una despesa prevista de 432,46 milions d'euros davant dels 441,77 que va projectar per al 2017, segons la xifra de consignació per habitant de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae), recollida per Europa Press.

Els 57 euros de despesa per persona corresponen a les estimacions de venda que fa LAE a l'hora d'enviar els bitllets a les administracions de loteria, i la dada definitiva de vendes es farà pública a primera hora d'avui dissabte abans del sorteig.

Per províncies, la de Lleida té una consignació de 128,33 euros per habitant –fruit de l'efecte de La Bruixa d'Or de Sort– amb una previsió de despesa de 55,48 milions d'euros; la de Barcelona serà de 55,41 euros per habitant (308,98 milions d'euros); la de Tarragona, de 44,90 euros per persona (35,54 milions), i la de Girona, de 42,92 euros per habitant (32,43 milions).

En el conjunt de l'Estat, cada espanyol gastarà aquest any una mitjana de 67,56 euros en la compra de dècims per al Sorteig de Nadal, un total d'1,4 euros més que el 2017, segons la xifra de consignació per habitant de la Selae.

Per comunitats, la que previsiblement gastarà més per habitant aquest any és Castella i Lleó, amb una mitjana de 104,02 euros, seguida d'Astúries (96,32 euros), la Rioja (94,80 euros), Aragó (91,35 euros), Comunitat de Madrid (82,29 euros), Cantàbria (81,23 euros), País Basc (76,44 euros), Comunitat Valenciana (75,10 euros), Castella-la Manxa (71,72 euros) i Galícia (66,26 euros).

D'altra banda, els que gastaran menys aquest any són els habitants de les ciutats autònomes de Melilla (14,16 euros) i Ceuta (14,53 euros), seguits dels de les Balears (41,12 euros), Canàries (44,87 euros), Andalusia (51,48 euros), Extremadura (55,11 euros), Catalunya (57,24 euros), Navarra (60,50 euros) i Múrcia (63,26 euros).

Per comunitats autònomes, on es vendrà més Loteria de Nadal previsiblement és a Madrid (535,4 milions d'euros consignats), seguida de Catalunya (432,4 milions d'euros), Andalusia (431,4 milions d'euros), Comunitat Valenciana (371 milions d'euros), Castella i Lleó (252,3 milions d'euros), Galícia (179,4 milions d'euros), País Basc (167,7 milions d'euros), Castella-la Manxa (145,7 milions d'euros) i Aragó (119,5 milions d'euros).

Per contra, els que menys Loteria de Nadal tenen consignada són Ceuta i Melilla amb 1,23 milions d'euros i 1,21 milió d'euros, respectivament, la Rioja (29,8 milions d'euros), Navarra (38,9 milions d'euros), les Balears (45,8 milions d'euros), Cantàbria (47,1 milions d'euros), Extremadura (59,5 milions d'euros), Múrcia (93 milions d'euros), Canàries (94,5 milions d'euros) i Astúries (99,6 milions d'euros).

D'altra banda, el sorteig de Nadal d'aquest any presentarà una recaptació del fiscal el 6% inferior a la del 2017, equivalent a 11,4 milions d'euros menys, a causa de la pujada del mínim exempt de tributació, des dels 2.500 euros fins als 10.000 euros, segons el sindicat de tècnics del ministeri d'Hisenda (Gestha).