Els encaputxats protagonitzen un matí de disturbis a Barcelona

Les protestes convocades pels CDR en contra de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona van deixar un balanç de 13 detinguts en els disturbis i més de 70 ferits, mentre que la convocatòria d'Òmnium Cultural a la rodalia d'aquesta Llotja de Mar va transcórrer de manera pacífica i reivindicativa. A Barcelona les protestes van desencadenar disturbis al centre de la ciutat, a prop del perímetre de seguretat establert pels Mossos d'Esquadra al voltant de la Llotja de Mar, on se celebrava la reunió encapçalada pel president del Govern, Pedro Sánchez. Els Mossos van detenir 13 manifestants i una de les últimes de les detencions es va efectuar per atemptat a agents de l'autoritat a la plaça d'Urquinaona.

De la resta de detencions, nou van ser també a la capital catalana (set a la zona de Paral·lel i Drassanes per enfrontaments amb la policia i dues a Via Laietana), mentre que les altres dues es van produir per desordres públics i danys en l'Ampolla, on durant el matí es va tallar un tram de l'AP-7. Segons dades del SEM, van atendre més de 70 persones en el marc del dispositiu de seguretat, la majoria per contusions, 30 de les quals van ser agents de la policia catalana.

A les 14.26 hores es va donar per finalitzat el dispositiu de seguretat a la Llotja de Mar, on l'acte més nombrós va ser el convocat per Òmnium, que va congregar 3.000 persones, i es va restablir el pas de persones i vehicles.

L'acte el van convocar Òmnium Cultural i una quinzena d'entitats més, que van simular celebrar un «Consell Popular de Ministres» en què es van plantejar les principals demandes polítiques, econòmiques i socials que, al seu parer, reclama la societat catalana. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, es va dirigir al president del Govern, Pedro Sánchez, a qui va avisar del problema que, segons ell, té l'Estat a Catalunya: «Té un problema i aquest problema es diu el 80%».

El Servei Català de Trànsit (SCT) va constatar que entre les 6 i les 8 hores d'ahir al matí va registrar el 54% menys d'entrada de vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona comparat amb un altre dia laborable a la mateixa franja horària. Els serveis del Metro de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Rodalies de Renfe van funcionar amb normalitat, tot i que hi va haver afectacions en el transport en bus, segons va informar Protecció Civil.

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, va assegurar que la»majoria» de les actuacions dels Mossos van ser «correctes», durant les diverses mobilitzacions d'ahir en protesta pel Consell de Ministres a Barcelona. En aquest sentit, la portaveu va manifestar que hi ha qui decideix anar encaputxat perquè té «por» que se'ls criminalitzi. També va afegir que hi pot haver «infiltrats».

L'organització juvenil Arran va defensar ahir un poble organitzat per trencar el «règim del 78» des de la unitat i el coratge: «Mentre intenten dividir-nos criminalitzant la barricada i la caputxa, nosaltres continuem braç amb braç amb aquelles que decideixen altres maneres de confrontar l'Estat.

Ja a la tarda, una manifestació unitària de l'independentisme va reunir 40.000 persones segons la Guàrdia Urbana, i unes 80.000 segons els organitzadors, que va arrencar des dels Jardinets de Gràcia i van recórrer el Passeig de Gràcia, sense incidents i entre crits a favor de la «llibertat dels presos polítics».

La marxa, impulsada per diverses entitats sobiranistes i a la qual es van adherir la CUP i els partits que formen part del Govern –encara que no els consellers–, va tenir com a lema «Tombem el règim. Pels drets socials i polítics. Per l'autodeterminació. Contra la repressió». Al final de la marxa hi va haver la lectura d'un manifest, a càrrec de l'actriu Sílvia Bel, en el qual les entitats independentistes es comprometen a iniciar un «cicle de mobilitzacions».