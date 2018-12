Les escoles i els instituts de Manresa viuen un atípic últim dia de classe

Les escoles i instituts de Manresa van tenir un atípic últim dia de classe abans de les vacances de Nadal. Van obrir amb normalitat però amb menys alumnes a causa de la incertesa que havien generat les mobilitzacions del 21-D a les carreteres. En canvi, pel que fa al professorat, que es temia que no podria arribar als centres en el cas dels que són de fora, hi van poder fer cap gairebé tots excepte algun cas aïllat a primera hora.



A l'institut Lluís de Peguera el centre va obrir i va atendre tots els alumnes amb «normalitat», segons la directora del centre, Assumpta Pla. El mateix va passar al Lacetània, i al Pius Font i Quer, on es van mantenir les activitats previstes de final de trimestre tot i que amb poca assistència d'alumnat. Al Guillem Catà també hi va haver normalitat, amb menys alumnes als cicles formatius perquè molts estudiants són de fora de la ciutat. A l'institut de Cal Gravat hi va haver alumnes que es van quedar a casa «per la incertesa generada».



A primària també es va viure un dia atípic, amb menys alumnes. La directora de l'escola Bages, Queralt Villegas, va explicar que els nens de les famílies que viuen al centre i més a la vora del col·legi «els tenim tots». Els de fora són els que no van anar al centre «per precaució» davant les mobilitzacions i la convocatòria de vaga. «Ja es va preveure i vam fer notes informatives, però sempre vam dir que l'escola estaria oberta».