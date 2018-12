Un home ferit greu i dos detinguts en un apunyalament a Terrassa

Una persona va resultar ferida greu en ser apunyalada a la via pública a Terrassa, i va rebre ferides d'arma blanca al tòrax i les cames, segons va informar la Policia Local en un comunicat. La Policia va rebre un avís poc abans de les nou de la nit de dijous dels Mossos d'Esquadra, informant que s'havia produït un possible apunyalament, i els agents van intentar controlar l'hemorràgia fins a l'arribada dels efectius sanitaris, que van traslladar el ferit a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa.

Diversos agents de tots dos cossos policials van buscar l'autor a la zona i una àrea propera d'horts, però va ser una trucada de la Policia Nacional el que els va permetre trobar el sospitós, perquè els va informar que havia rebut una alerta d'una persona que en tenia retinguda una altra i que suposadament era l'autor de l'apunyalament.

En arribar al lloc -a la zona d'horts- diversos policies i agents dels Mossos van trobar un home que els va assegurar que n'hi havia un altre agredint el seu germà i, quan van arribar al lloc, hi havia dos individus: un n'estava colpejant un altre, que tenia emmanillat, perquè havia apunyalat el seu germà, segons explicava.

Finalment, tots dos van ser detinguts -un per un suposat delicte de detenció il·legal i lesions i l'altre per temptativa d'homicidi- i van ser traslladats a centres hospitalaris per poder ser atesos. Els Mossos s'han fet càrrec del cas, tenint en compte que a més van trobar 5,2 grams d'haixix que portava un dels arrestats.