L'aeroport de Gatwick reprèn els vols després d'un nou incident amb drons

L'aeroport de Londres-Gatwick va reprendre ahir la seva activitat normal després de suspendre durant unes hores els vols per un nou «albirament sospitós de drons».

Un portaveu de Gatwick havia informat hores abans a Reuters que els vols havien quedat suspesos. El primer albirament de drons es va produir dimecres i va obligar a tancar les instal·lacions durant més d'un dia. «Els moviments aeris han estat suspesos mentre ho investigàvem perquè la seguretat continua sent la nostra prioritat», van explicar fonts de Gatwick sobre l'incident d'ahirt divendres. A més, van remarcar que si van decidir reprendre les operacions és perquè les «mesures militars» habilitades dijous els han donat la seguretat necessària per fer-ho. La Policia sospita que es tracta d'accions deliberades i va anunciar que cerca els responsables del maneig dels drons, si bé va aclarir que no hi ha indicis que apuntin a una motivació terrorista.