El Papa promet portar els capellans pederastes davant la justícia

El Papa va assegurar que l'Església farà tot el necessari per portar davant la justícia els capellans pederastes, alhora que va afirmar que «mai més encobriré o subestimaré» els casos d'abusos sexuals per part del clergat. «L'Església no es cansarà de fer tot el necessari per portar davant la justícia qualsevol que hagi comès aquests crims –va exclamar durant el tradicional discurs de Nadal davant la Cúria romana. L'Església mai intentarà encobrir o subestimar cap cas».

El Pontífex va reconèixer que alguns responsables en el passat «han tractat molts casos sense la deguda serietat i rapidesa», però va manifestar que l'Església està qüestionant a través de la consulta d'experts «com protegir els nens; com tractar i reintegrar les víctimes i com enfortir la formació als seminaris».

«Es buscarà transformar els errors comesos en oportunitats per erradicar aquest flagell no només del cos de l'Església sinó també de la societat», va assegurar el Pontífex. Per això, Francesc va manifestar que l'Església «intentarà afrontar en tot cas aquest mal que causa la mort lenta de tantes persones, en l'aspecte moral, en l'aspecte psicològic i humà».

El Papa va agrair la tasca dels mitjans de comunicació «honestos i objectius» que han intentat «desemmascarar aquests llops i donar veu a les víctimes», i va carregar contra els que els han acusat «d'ignorar la gran majoria dels casos d'abusos, que no són comesos per ministres de l'Església, i de voler donar de forma intencional una imatge falsa, com si aquest mal colpegés només l'Església catòlica».