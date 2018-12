21015, el segon premi de la Loteria de Nadal

El segon premi del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal 2018 que se celebra avui ha correspost al número 21.015, dotat amb 1.250.000 euros per sèrie, així que el propietari de cada dècim guanyarà 125.000 euros.

El premi s'ha venut en administracions d'Almansa (Albacete), Albacete, Pedreguer (Alacant) i Castellbisbal (Barcelona).

Els bombos del sorteig han començat a girar a les 9:16 hores al Teatro Real de Madrid i el premi ha estat cantat pels nens Nerea Parella i Alonso Dávalos, a les 09.30 hores.

L'escenari del Teatre Real de Madrid acull per setè any consecutiu aquesta cita nadalenca amb la il·lusió i ha obert les seves portes a les vuit del matí per als centenars de persones que han acudit, molts d'ells amb les disfresses d'allò més variat, per veure "in situ" com giren els bombos.

La Loteria de Nadal 2018 reparteix aquest dissabte un total de 2.380 milions d'euros en premis, el que suposa la mateixa quantitat que l'any passat, i els agraciats amb la Grossa rebran 400.000 euros al dècim, amb 680 milions d'euros a repartir amb aquest premi principal.