Els taxistes protesten per l'«engany» del Govern central

Mig centenar de taxistes van tallar el passeig de Gràcia, entre plaça Catalunya i Gran Via, per denunciar «l'engany» del Govern central en l'aprovació del reial decret que establia una moratòria de quatre anys per a les llicències VTC com a mode d'indemnització. El president de l'Agrupació Taxistes Companys, Luis López, va afirmar que el text no hauria d'incloure cap moratòria ni indemnització i va lamentar que «obliga el taxi» a pagar-la perquè si les VTC segueixen treballant «la recaptació del taxi patirà un gran greuge».