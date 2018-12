Trump insta a evitar la suspensió del Govern

?El president dels Estats Units, Donald Trump, va exigir a la bancada del Partit Demòcrata que aprovi la despesa de 5.000 milions de dòlars per completar el mur de separació amb Mèxic i evitar així la imminent suspensió parcial de funcions del Govern federal per la manca d'acord en el finançament. «Hi haurà una suspensió si els Demòcrates no voten a favor de la seguretat fronterera!», va publicar Trump al seu compte oficial de Twitter, on va recordar que la partida per al mur va ser aprovada per la cambra baixa de representants per 217 vots a favor i 185 en contra.