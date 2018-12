Arresten un jove de 15 anys per agredir sexualment una noia de 13 a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a Barcelona un menor de 15 anys per presumpta agressió sexual a una nena de 13, a la qual suposadament va propinar un fort cop al cap i que es troba ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron en estat greu. Els fets van tenir lloc divendres cap a les set de la tarda al lavabo de l'aparcament d'El Corte Inglés de Can Dragó, al districte barceloní de Nou Barris, quan els treballadors delcentre comercial van detectar la presència dels dos menors als banys de l'aparcament subterrani situat sota els grans magatzems.

El personal del centre va avisar els Mossos i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre primer la noia, de 13 anys, que estava inconscient, igual que el presumpte agressor, segons sembla per un elevat consum d'alcohol.

La noia presentava un fort cop al cap i hematomes al coll, fet pel qual va ser evacuada a l'Hospital Vall d'Hebron, on va quedar ingressada en estat greu. Fonts de l'hospital van explicar que continua en estat greu, encara que evoluciona favorablement.

Per tot això, els Mossos van detenir l'altre menor, de 15 anys, com a sospitós, i el noi, en recuperar la consciència, va prestar declaració davant els Mossos i va reconèixer únicament haver mantingut relacions sexuals amb la noia. Els Mossos d'Esquadra, que mantenen una investigació en marxa per presumpta violació, no van poder confirmar si ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.