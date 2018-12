Els principals premis de la rifa de Nadal van deixar gairebé 25 milions d'euros a Catalunya, havent pessigat en totes les categories, cosa que es tracta només del 7% de la inversió. Un total de 35 dècims de la grossa es van repartir arreu del territori, tot arribant a 14 milions.



Del primer premi, es van vendre 15 bitllets en diferents administracions de Barcelona i quatre més a Sabadell. També es van col·locar dos dècims a Santpedor, a Olot i a la Seu d'Urgell. La resta dels bitllets premiats amb la grossa es van vendre a Cardedeu, Granollers, Pineda de Mar, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Figueres, Sant Joan les Fonts, Altafulla i Camarles. En aquests casos, es tracta d'un sol dècim per administració. El primer premi de la rifa de Nadal és dotat amb quatre milions d'euros la sèrie, 400.000 per bitllet. Això suposa 20.000 euros per euro jugat. Es va cantar a les 12.35 hores.



Una sèrie del segon premi, el 21015, es va vendre a l'administració 1 de Castellbisbal (Vallès Occidental), al carrer de Pi i Margall número 8. Dotat amb 1.250.000 euros la sèrie, va sortir a dos quarts de deu del matí. Però, a més, el club de dansa i fitness Fame de Cubelles (Garraf) va repartir 3.125.000 en participacions de cinc euros. En total, va vendre 25 dècims, que va comprar a Almansa (Albacete).



El tercer premi, el 4211, va tocar a Catalunya, amb una sèrie venuda a Gavà i deu dècims venuts en diferents administracions de la ciutat de Barcelona. També es van vendre dos dècims a Blanes i dos més en dos punts diferents de Girona. Els altres bitllets es van repartir des de l'Hospitalet de Llobregat, el Masnou, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Santa Eugènia de Berga, Terrassa, Lloret de Mar i Camarles. En aquests casos, cada administració va col·locar un sol dècim. Aquest premi suposa 500.000 per sèrie. En total s'han repartit a Catalunya 1.800.000 euros d'aquest tercer premi.



El 67774, un dels dos quarts premis, també va esquitxar Catalunya. Una administració de Terrassa va repartir dos dècims. Vuit dècims més es van vendre entre administracions de Barcelona, l'Hospitalet, les Franqueses del Vallès, Castelló d'Empúries, Sarrià de Ter, Balaguer, Lleida i Cambrils. És dotat amb 200.000 euros cada sèrie, el que suposa 1.000 euros per cada euro jugat.



Dels vuit cinquens premis, cinc van passar per Catalunya. Cada sèrie són 60.000 euros. El 29031 es va vendre parcialment a l'administració 19 de Tarragona (16 sèries) i a la número 24 de Sabadell (4 sèries). La llibreria Esther de Segur de Calafell va repartir més de 800.000 euros d'aquest número perquè la llibretera va comprar 138 dècims a l'administració de loteria La Fortuna, al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau.



A més, també es van vendre dos dècims d'aquest cinquè premi a l'administració 2 de Cerdanyola del Vallès i a la de Riudecols (Baix Camp). Finalment, es va col·locar un dècim d'aquest cinquè premi a l'administració 1 de Gelida, a la número 1 de la Llagosta, a la número 12 de Mataró, a la 7 de Viladecans, a les Borges del Camp (Baix Camp), a Begur i a Reus.



Trenta sèries del 2308, un altre cinquè, es van vendre a Sort. A més, l'administració 2 de Pineda de Mar va repartir 17 sèries i 7 dècims. L'administració 2 d'Esplugues va repartir dos dècims. També es van vendre tres bitllets en tres punts de Barcelona, dos en dues administracions de l'Hospitalet, i un dècim a Parets del Vallès, Rubí, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa. El 18596 també va tocar amb una sèrie a Sort i una altra a Sant Boi. Finalment, el 7568 es va vendre a Barcelona i a Figueres. A Barcelona, l'administració del carrer de Concepció Arenal va col·locar una sèrie.