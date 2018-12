Desarticulen un grup que robava a domicilis amb força

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal d'origen albanès especialitat en robatoris amb força a domicilis. Segons va informar ahir la policia catalana en un comunicat, el 18 de desembre passat van detenir vuit homes a l'Hospitalet de Llobregat i un a Barcelona com a presumptes autors d'almenys vint robatoris amb força a domicilis de les comarques de l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Vallès Occidental. El jutge va decretar l'ingrés a presó per a sis dels detinguts i llibertat amb càrrecs per als altres tres. La investigació es va iniciar a mitjan novembre i la fugida a França i Itàlia de dos dels membres més actius de l'entramat va precipitar l'operatiu policial.



El mateix patró delictiu

La investigació va començar quan els Mossos van detectar que al Baix Llobregat s'havia produït un augment considerable de robatoris amb força a domicilis seguint sempre un mateix patró delictiu. Els investigadors van comprovar que els responsables dels robatoris serien els membres d'un grup que uns dies enrere s'havia assentat a l'Hospitalet de Llobregat.

Es tracta d'un grup integrat per 15 persones de nacionalitat albanesa que va arribar a Barcelona i, segons els Mossos, actuava de manera coordinada i des de feia mesos per robar a cases aïllades i plantes baixes de la capital catalana i l'àrea metropolitana. A més, van decidir desplaçar-se a l'Hospitalet de Llobregat com a conseqüència de l'increment de presència policial al districte barceloní de Ciutat Vella.

El grup disposava de quatre pisos francs a l'Hospitalet de Llobregat i dos vehicles per desplaçar-se fins al lloc dels robatoris. Segons els Mossos, per dificultar la tasca policial, un dels vehicles que utilitzaven constava a nom d'un testaferro i l'altre el conduïa un home d'origen dominicà que els feia de xofer. El grup també utilitzava la xarxa de transports metropolitans per desplaçar-se i evitar els controls policials de les car-reteres.

El 15 de desembre es va organitzar un dispositiu policial per detenir els membres del grup, després de constatar que estaven preparant la fugida de Catalunya. Les detencions van acabar dos dies després. Els nou detinguts tenen antecedents de la mateixa tipologia delictiva en altres països de la Unió Europea (UE).

Amb l'autorització del jutjat d'instrucció número 3 de l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos van fer quatre entrades i perquisicions a quatre domicilis d'aquesta ciutat del Barcelonès, on van recuperar gran quantitat de material presumptament sostret, que s'està analitzant per ser retornat als seus propietaris.