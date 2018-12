El Govern dels EUA entra en suspensió per manca d'un acord pressupostari

Una part de les agències federals dels Estats Units ha suspès les seves activitats de manera parcial per la falta d'un acord pressupostari al Congrés sobre una partida de finançament del mur que vol construir a la frontera amb Mèxic el president, Donald Trump. A mitjanit van expirar les set lleis que garanteixen el funcionament d'una sèrie d'entitats públiques. Segons la legislació, el departament d'Estat, el de Justícia, el d'Agricultura, el de Transport i alguns altres han de reduir significativament la seva feina i han de donar vacances forçades a alguns dels treballadors.

La Cambra de Representants dels Estats Units va aprovar dimecres la Llei de Despesa que destina uns 5.700 milions de dòlars a la construcció del mur a la frontera amb Mèxic. No obstant això, el Senat –on els demòcrates s'oposen al projecte– va acabar la seva sessió de divendres sense aprovar la Llei de Finançament Federal, fet que va suposar un tancament parcial del Govern des de mitjanit, hora local.

Al mateix temps, encara hi ha marge per aconseguir un compromís entre els demòcrates i els republicans: els dies 24 i 25 de desembre són festius als Estats Units i, en realitat, la falta d'un pressupost en els ministeris començarà a notar-se durant el primer dia hàbil, el 26 de desembre.

El president nord-americà va advertir que la suspensió parcial d'activitats de les institucions del Govern federal «podria anar per llarg». «Estem negociant amb els demòcrates sobre la necessària seguretat fronterera (bandes, droga, tràfic d'éssers humans i més), però podria anar per llarg», va indicar Trump a través del seu compte de Twitter.

El mandatari va destacar en el missatge que està «treballant dur» des de la Casa Blanca i va advertir que «la majoria de les notícies relacionades amb el tancament són falses». S'esperava que els debats al Congrés es reprenguessin ahir mateix i, per tant, que l'adopció de la llei de despesa es posposaria almenys fins avui a la nit i que podria ajornar-se durant un període indefinit.

En un altre ordre de coses, el president nord-americà, Donald Trump, va confirmar la retirada de les forces militars nord-americanes de Síria i va apuntar Turquia com el país que s'encarregarà d'«ocupar-se de les restes» d'Estat Islàmic. «Hi vam anar només per a tres mesos i ja hi portem set anys. Quan vaig arribar a la Presidència, Estat Islàmic estava incontrolat. Ara Estat Islàmic està gairebé derrotat i altres països de la zona, com Turquia, haurien de poder ocupar-se fàcilment del que quedi. Tornem a casa!», va argumentar a Twitter.

Trump va anunciar dijous passat la retirada de les forces nord-americanes de Síria, encara que no va donar terminis concrets. La retirada ha estat el desencadenant de la dimissió del seu secretari de Defensa, James Mattis, i l'enviat presidencial per la Coalició Global contra Estat Islàmic, Brett McGurk.



Home de confiança d'Obama

McGurk ha liderat els esforços dels EUA per contrarestar la influència d'Estat Islàmic a Síria, l'Iran o l'Afganistan des del 2015. L'enviat va ser un dels pocs designats per Barack Obama que l'equip de Trump li va demanar que romangués al càrrec. Abans d'això, va servir l'administració Bush. Així mateix, també va liderar les exitoses i controvertides negociacions secretes amb l'Iran que van desencadenar a l'alliberament el 2016 de presoners nord-americans, inclòs el periodista de The Washington Post Jason Rezaian.