L'Estat autoritza Open Arms a desembarcar a Algesires

Open Arms té l'autorització de Salvament Marítim de l'Estat per desembarcar en un port espanyol els més de 300 immigrants que ha rescatat en aigües líbies, segons van explicar fonts de Moncloa. L'organització va confirmar a l'ACN que atracarà al port d'Algesires.

El vaixell va contactar inicialment amb Líbia, Itàlia, França, Tunísia i Malta, els països més propers. Els primers quatre no van respondre a la seva petició de desembarcament, mentre que Malta la va denegar directament. És per això que Open Arms va recórrer a Espanya, que ha donat permís perquè es desplaci cap a les seves aigües davant la negativa o la falta de resposta. L'altre nau de l'ONG, l'Astral, va sortir ahir de Badalona per portar-los menjar i aprovisionament per al viatge.

El cap de la missió d'Open Arms, Gerard Canals, va explicar que estan navegant «rumb al nord», que la seva intenció és «buscar els ports de desembarcament pròxims» i que ho han intentat sense èxit a «Malta, Itàlia i Grècia». «Espanya és una opció, però està a 4 o 5 dies de viatge, depenent del port de destinació i de les condicions en què haguem de navegar», va detallar, tot subratllant que cada dia que estan «a la mar suposa un risc per a les persones» que porten a bord.

Canals afirma que les «condicions meteorològiques són relativament bones, però s'espera que empitjorin». Tot i que la majoria de tripulació «està bé», hi ha una persona que «és possible» que hagi de ser evacuada. «Ja està sol·licitada la seva evacuació mèdica», va indicar Canals.