Villarejo va exigir veure el ministre d'Interior durant un escorcoll a la presó

L'excomissari José Manuel Villarejo va exigir que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es personés a la presó d'Estremera (Madrid) per tal de mostrar la seva queixa perquè els funcionaris l'estaven escorcollant després d'una comunicació familiar seguint el reglament penitenciari. Visiblement nerviós, va començar a colpejar la paret de la sala on es trobava.

«Això és humiliant, que vingui Marlaska!», va reclamar a crits als funcionaris, fins al punt de colpejar amb el cap la paret, segons fonts penitenciàries. Els treballadors, en veure Villarejo fora de si, van procedir a explicar-li que complien amb el protocol per comprovar que els interns no intercanvien amb les seves visites material prohibit pel reglament, com telèfons mòbils, dispositius d'enregistrament o diners.

L'incident es va produir a principi d'aquest mes, quan ja s'havia complert un any del seu ingrés a la presó preventiva en el marc del cas Tàndem. El nerviosisme del comissari, que es troba en un mòdul especial per a policies, va arribar a tal punt que els funcionaris d'Estremera van demanar el trasllat als seus superiors, davant del temor que Villarejo es pogués autolesionar, ja que en un moment determinat va començar a donar-se cops de cap contra la paret.

Des que va explotar l'operació de la Fiscalia Anticorrupció i Assumptes Interns de la Policia, s'han difós diversos àudios atribuïts a Villarejo i que afecten polítics, empresaris i altes personalitats de l'Estat, com el rei Joan Carles I. La direcció d'Estremera ha decidit intervenir les seves comunicacions amb l'exterior davant el risc que faci un ús fraudulent de les mateixes i que l'intern filtri dades que posin en risc la seguretat de l'Estat.

Després de l'incident de l'escorcoll en la comunicació familiar, Villarejo va presentar una instància de disculpa davant del director de la presó en la qual va mostrar el seu penediment. També va insistir en la seva tesi que ell no ha filtrat res, al·ludint al fet que això darrer ho sap el CNI. No obstant això, dies després va matisar aquesta disculpa, fins al punt que va veure's obligat a retractar-se.