Els autors dels atemptats del 17-A es van radicalitzar a través del telèfon mòbil

Alguns dels terroristes dels atemptats del 17-A no es van radicalitzar tan de pressa com inicialment es pensava, ni com a conseqüència de conèixer l'imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty. Al principi del 2015 es van començar a interessar per l'islamisme radical, i fins i tot algun d'ells ja consultava webs gihadistes o feia comentaris amb tendències clarament violentes. Durant uns mesos van compartir un grup de WhatsApp sobre temes religiosos i, individualment, alguns d'ells van informar-se sobre el Daesh, explosius o armes, a més d'autoadoctrinar-se amb cites a favor de la gihad, segons diversos informes de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, inclosos al sumari de l'Audiència Nacional. Tot això podria haver estat influència de l'imam de la mesquita de Ripoll, que hi va arribar el mateix 2015, però també demostraria que alguns joves van influir en els altres per emprendre aquest camí.



Apologia d'Estat Islàmic