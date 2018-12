Centenars de morts a Indonèsia per un tsunami generat per l'erupció d'un volcà

Un tsunami generat per l'entrada en erupció del volcà Anak Krakatoa va causar almenys 222 morts, 745 ferits i 28 desapareguts en impactar a darrera hora de dissabte contra la costa oest d'Indonèsia, segons van informar les autoritats del país en el seu últim balanç, ahir al vespre. El tsunami, provocat gairebé amb tota seguretat per un gegantesc corriment de terra submarí després de l'erupció del volcà, va afectar diverses zones de l'estret de la Sonda, que separa les illes indoneses de Java i Sumatra, i serveix d'enllaç entre el mar de Java i l'oceà Índic.

A la zona hi ha nombroses àrees turístiques, com precisament una de les més afectades, la platja de Tanjung Lesung, a la localitat de Pandeglang, on almenys 250 empleats de l'empresa estatal de serveis públics PLN gaudien d'un esdeveniment organitzat per la companyia al costat de les seves famílies.

Almenys 92 persones van perdre la vida en aquesta platja, entre elles set assistents a l'esdeveniment, segons un portaveu de l'empresa, que xifra en 89 el nombre d'assistents no localitzats. També hi ha 35 morts confirmats a Lampung Sud. Encara no hi ha una estimació general quant al nombre de desapareguts.

Les primeres informacions sobre danys materials detallen almenys 430 habitatges gairebé destruïts, nou hotels «molt da-nyats» i desenes d'embarcacions afectades, segons el portaveu de l'Agència Nacional per a la Gestió de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.

Les autoritats van advertir els residents i els turistes que es troben a les zones de costa al llarg de l'estret que es mantinguessin lluny de les platges, ja que l'alerta per tsunami i fort onatge es mantindrà activa fins demà. «Aquells que han estat evacuats, si us plau, no tornin encara», va assegurar Rahmat Triyono, integrant de l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica (BMKG).

Mentrestant, el president del país, Joko Widodo, va ordenar a «totes les agències governamentals rellevants que prenguin mesures de resposta d'emergència immediatament, trobin víctimes i atenguin els ferits».

Aquesta tragèdia és l'última que sacseja el país en un any car-regat d'infortunis. A l'agost, múltiples terratrèmols van deixar més de 500 morts a l'illa turística de Lombok. A l'octubre, un sisme i un posterior tsunami van causar més de 1.200 morts a l'illa de Célebes.

A aquestes tragèdies se sumen la de dissabte, provocada pel volcà conegut com el fill del Krakatoa. La violentíssima erupció del seu predecessor el 1883 va generar una sèrie de tsunamis que van acabar amb les vides de més de 36.000 persones. Aquest nou volcà va emergir de la destrucció el 1927 i ha estat creixent des de llavors.

El professor de Geologia de la Universitat de Michigan Ben van der Pluijm no descarta fins i tot que el tsunami pugui haver ocor-regut per un «col·lapse parcial» de l'Anak Krakatau.

«La inestabilitat del pendent d'un volcà actiu pot crear un lliscament de roca que mou una gran quantitat d'aigua, i crear onades de tsunami locals que poden ser molt poderoses», explica Pluijm.