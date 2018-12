Detingut a Osona un conductor begut i drogat que va recórrer 23 quilòmetres en sentit contrari

Els Mossos han detingut un home que circulava en sentit contrari per la C-17 i que duplicava la taxa d'alcohol permesa. El conductor, de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Badalona, ha estat acusat d'un presumpte delicte de conducció temerària i de conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets van tenir lloc dissabte a quarts de sis de la matinada. El 112 va rebre diverses trucades alertant d'un vehicle que circulava en direcció contrària a prop de Gurb. El cos policial va tallar la circulació en sentit Barcelona, per evitar que els usuaris de la via es trobessin amb el vehicle, alhora que localitzaven el conductor. Va ser aturat al quilòmetre 84,5 de la mateixa C-17, dins el terme municipal de Montesquiu.

L'home, que va recórrer 23 quilòmetres contra direcció, va donar una taxa de 0,58 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat en ser sotmès a la prova de l'alcoholèmia, més del doble de la taxa permesa legalment. També li van fer la prova de detecció de drogues, que va donar un resultat positiu indiciari en cocaïna.

El conductor, que va quedar detingut per dos delictes contra la seguretat del trànsit, va passar el mateix dia a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic.