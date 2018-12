Diverses ràdios locals impulsen un programa especial de Nadal dedicat als polítics presos

Diverses emissores de ràdio local oferiran aquest dimarts el programa especial 'Nadal a la presó', dedicat als polítics presos. Emissores properes als centres penitenciaris dels líders encausats per l'1-O com Ràdio Sant Joan, Ràdio Sanpedor, 103.3 FM de Valls o Vilafant 107.3 FM així com altres emissores d'arreu del país, emetran un programa de la mà de familiars i amics dels empresonats que explicaran com celebren les festes. A la iniciativa també s'hi sumaran personalitats que traslladaran el seu "escalf" el dia de Nadal com els cantants Gerard Quintana, Lluís Gavaldà i Alguer Miquel, l'actriu Montserrat Carulla o el futbolista Xavi Hernàndez. Es tracta d'una iniciativa d'un grup de professionals voluntaris que es podrà seguir també per internet.

La iniciativa s'ha fet pública a través del compte de Twitter 'Nadal a la presó' i s'hi ha sumat emissores de ràdio de proximitat de municipis com Vic, Vilafranca del Penedès, Taradell, Súria, Solsona, Arbúcies, Banyoles, Cardedeu, Manlleu, Puig-Reig o Sallent. Es podrà sentir a les 13:45h i a les 21h d'aquest dimarts 25 de desembre.

L'espai també comptarà amb la col·laboració de reconeguts comunicadors catalans que tenen previst desitjar un bon Nadal als polítics presos. Segons pública la iniciativa a Twitter, es tractaria dels periodistes Jordi Basté, Carles Francino, Mònica Terribas, Josep Cuní i Albert Om.