Felip VI centra el seu discurs de Nadal a defensar els valors de la transició

El rei Felip VI ha emès aquest dilluns el tradicional discurs de la nit de Nadal, en què ha fet una defensa ferma dels valors de la transició i de la Constitució. El monarca ha recordat la commemoració que el 6 de desembre passat es va fer dels 40 anys de l'entrada en vigor de la Carta Magna espanyola, un text que considera «la base de la nostra llibertat i el nostre progrés durant els últims 40 anys: la reconciliació i la concòrdia, el diàleg i l'enteniment, la integració i la solidaritat».

El rei s'ha referit a aquells que van viure de primera mà l'època de la tansició: «Els qui van viure aquells anys saben bé que si hi ha alguna cosa que els defineix va ser el valor de treballar junts i units pensant en el nostre país i en el futur». I ha apel·lat a l'esperit d'aquella època per afrontar els reptes presents i futurs que viu el país, fent una menció als protagonistes polítics i econòmics de l'Estat: «Va ser la voluntat dels espanyols a entendre's i la dels líders polítics, econòmics i socials a arribar a acords, a pesar d'estar molt distanciats per les seves idees i sentiments».

Segons Felip VI, els testimonis de la transició «entenen molt bé» què és treballar per «definir unes regles comunes que garantiran la nostra convivència» i per un objectiu «molt clar: la democràcia i la llibertat a Espanya». Sense referir-se directament a la situació política catalana, el monarca ha fet una crida a que aquests principis «no es perdin ni s'oblidin, perquè les normes que són de tots siguin respectades per a tots». En aquesta línia, el rei ha insistit en la «convivència, dels principis en què s'inspira, pensant en el present i també en el futur, en les nostres generacions més joves».

De fet, el monarca ha fet menció al jovent reiteradament. Felip VI ha instat la gent jove a «fer-se partícips d'aquest període de la nostra història (el de la transició), d'aquest camí que permet entendre per què i com Espanya ha aconseguit el canvi més radical de la seva història; per què i com ha avançat i prosperat tant la nostra societat des de llavors». Tanmateix, ha reconegut que amb les essències de la transició no n'hi ha prou. Felip VI ha admès que «tenim un deute pendent amb els nostres joves. Som responsables del seu futur, i les circumstàncies d'avui en dia no són, ni molt menys, les més fàcils». El rei ha ressaltat la realitat que viuen els joves «immersos en una societat tecnològica de canvis continus i accelerats», una realitat plena d'interrogants «però també d'oportunitats».

En aquest sentit, ha lloat les característiques de la joventut: «Teniu talent, creieu en la pau, esteu oberts al món perquè sou i us sentiu europeus, sou solidaris, esteu compromesos amb les causes socials, amb la lluita contra el canvi climàtic i la defensa del medi ambient. Voleu viure, conviure, però teniu problemes seriosos». El rei ha subratllat la dificultat del jovent a trobar feina i va remarcar la necessitat d'ajudar els joves a assolir els seus projectes.



Allunyar el «rencor»



Felip VI també ha parlat de garantir la convivència «basada en la consideració a les persones, les idees i els drets dels altres», com també de «reforçar els profunds vincles que ens uneixen i que sempre ens han d'unir a tots els espanyols» i «ser capaços d'assolir consensos cívics i socials». Per al monarca, aquesta convivència és «incompatible» amb «el rencor i el ressentiment, perquè aquestes actituds formen part de la nostra pitjor història i no debem permetre que reneixin». Per al rei, aquesta convivència passa necessàriament per el «respecte a la Constitució», un codi de lleis que «no és una realitat inerta, sinó viva, i que ampara, tutela i protegeix els nostres drets i llibertats». Felip VI tambés'ha mostrat preocupat sobre la cohesió territorial i social, la corrupció i la violència contra les dones «de tan trista actualitat i que mereix la nostra repulsa i condemna».