Gaspar Llamazares deixa tots els càrrecs federals a IU

L'excoordinador general d'IU Gaspar Llamazares ha anunciat que deixa tots els càrrecs federals dins la formació, tot i que manté la militància. Pren la decisió pel que considera una campanya de "linxament" del seu partit després que es fessin públiques unes gravacions on es mostrava disposat a presentar-se a les eleccions europees de 2019 amb la plataforma 'Actúa'. Un gest que li va costar que el dirigent del partit, Alberto Garzón, li demanés la dimissió i que es disculpés davant la militància. Finament, Llamazares ha anunciat al seu compte de Twitter que deixa les responsabilitats dins del partit i n'ha donat els motius. "Van fer cas omís sobre les posicions d'IU Astúries en mineria, energia i industria, després ens van excloure de la llista europea difamant l'eurodiputada i ara em fan un procés inquisitorial. És inútil estar amb qui no escolta, difama i exclou", ha escrit.

El polític asturià ha dit que segueix compromès amb IU d'Astúries i amb els militants i fa una crida als "amic de tota IU" per "resistir el desnonament de l'esquerra". "Hi ha un lloc per a una esquerra coherent i dialogant, respectuosa del llegat de la transició i amb voluntat de millorar la vida, ha reflexionat.