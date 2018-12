El Govern revela que va proposar a Sánchez la creació d'una comissió de mediació formada per independents

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha explicat aquest dilluns que durant la trobada entre membres dels executius català i espanyol de dijous passat, l'administració catalana va proposar la creació d'una comissió de mediació formada per independents. En una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', Aragonès ha subratllat que el govern espanyol no va acceptar ni rebutjar la proposta sinó que en va "prendre nota". "No vam posar noms damunt la taula. Seria un bon instrument perquè cal avançar en posicions", ha detallat. El vicepresident del Govern ha dit que la mediació hauria d'acompanyar en un inici el "diàleg" però que després també la "negociació" i la "votació", en referència a la petició de referèndum d'autodeterminació.

Aragonès ha parlat de la reunió entre Sánchez-Torra i entre consellers i ministres. En concret, ha considerat que ha estat "un petit inici" perquè s'ha consensuat que hi ha un conflicte "que requereix una resposta política avalada per la ciutadania". De nou, el número dos del Govern s'ha refermat en la independència i ha dit que l'executiu català treballa per aconseguir-la de forma "democràtica, cívica i pacífica".

Per això, Aragonès ha explicat que a la reunió es va apostar per "estructurar" el diàleg i "concretar-lo". "Avancem en el diagnosi, ara toca començar a posar solucions. A partir del gener n'hem de parlar i avançar en quina ha de ser la resposta democràtica", ha apuntat. "Per un govern que treballa per la independència, ha de ser un referèndum", ha aclarit durant l'entrevista a Catalunya Ràdio. De nou, però, ha admès que la consulta no entra en els plans de Sánchez. "No podem aspirar que ens acceptin tot el que demanem. S'ha de batallar", ha justificat. El dirigent republicà també ha lamentat que el govern espanyol aposti per mesures "cosmètiques", com el canvi de nom de l'Aeroport del Prat, enlloc d'afrontar el "problema de fons".

Obre la porta de denunciar Cs

Després que Cs hagi presentat una querella contra el president Torra i el Govern per "proposició a la sedició", en considerar que "apel·len a les masses per aconseguir la independència", Aragonès ha considerat que la querella podria incórrer un delicte de "denúncia falsa". Per això, s'ha mostrat segur que el TSJC la desestimarà i, si passa, ha anunciat que el Govern emprendrà accions legals contra Cs. El conseller ha lamentat que la formació d'Inés Arrimadas "traspassi límits" i els ha avisat que "no en deixarà passar ni una". "Una denúncia falsa és un delicte. Esperarem què passa", ha assegurat. Tot i això, ha dit que ara per ara el Govern no vol trencar relacions amb el partit taronja.

De la demanda de líder del PP, Pablo Casado, d'il·legalitzar els partits independentistes i d'impedir el finançament públic dels partits amb acusats per rebel·lió, Aragonès ha replicat que el que s'hauria d'impedir és que rebessin finançament públic els partits "condemnats per corrupció". També ha dit que com que el PP "controla" la sala segona del Tribunal Suprem, "ja donen per feta" la condemna dels polítics presos. "Ells creuen que l'estat de dret és propietat seva. La nostra resposta ha de ser la mateixa: cívica, pacífica i democràtica", ha destacat. "Mentre Casado diu això, el seu partit desapareixerà de Catalunya", ha dit.

«Ningú ha vingut a fer passes enrere»

Després que l'ANC s'hagi refermat en l'aposta per la via unilateral "no violenta", avisi al Govern que faran "una pressió més efectiva" i hagin dit que "no acceptaran passes enrere", Aragonès ha replicat a la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, i li ha dit que "ningú ha vingut a fer passes enrere". Així li ha dit que cal generar les condicions "per tirar endavant", que al seu entendre ha de ser "ser més, més forts i amb més suport internacional". El dirigent d'ERC ha reconegut que han mantingut reunions de treball amb les diverses organitzacions independentistes per consensuar una estratègia compartida, s'ha avançat en el diagnosi però "no s'ha arribat a un consens".

Referèndum i presos, condicions pels pressupostos estatals

Dels pressupostos generals de l'Estat, Aragonès ha dit que el grup parlamentari d'ERC prendrà les seves decisions i que "intentaran" que siguin del màxim consens amb la resta de forces polítiques catalanes del Congrés. També ha advertit el govern espanyol i els ha dit que per donar-hi suport caldria donar sortida amb un referèndum a la situació a Catalunya i per desjudicialitzar la política.

Dels números catalans, ha dit que estan en contacte "permanent" amb el grup parlamentari de CatECP i que creu que "és possible un acord". "S'està ballant però estem lluny", ha reconegut.