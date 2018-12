Interior revisarà l'actuació del mosso que va dir «idiota» a un manifestant el 21-D

El conseller d'Interior, Miquel Buch, considera que no és un fet normal que un agent dels Mossos d'Esquadra insulti un manifestant, com va passar el 21-D, i assegura que casos com aquests són una excepció i que "s'ha de revisar i actuar".



En una entrevista a Rac1 aquest dilluns, Buch ha valorat així l'actuació d'un mosso, que va contestar a un agent forestal que s'estava manifestant juntament amb els CDR i li va dir "La República no existeix, idiota!".



El vídeo de tots dos es va fer viral a les xarxes i es reprodueix la breu conversa que van mantenir l'agent dels Mossos, que estava al cordó, i el manifestant, agent rural, a qui el mosso li recorda que és funcionari com ell i hauria de defensar-lo, a la qual cosa el manifestant li replica que ell defensa la República.





Mosso de la Brimo vs. Guarda Forestal

- Tu ets un funcionari com jo o què? Doncs defensa'm a mi i no a aquests fills de puta

- Jo defenso la República

- Quina República ni què collons!

Aquest és el nivell pic.twitter.com/I5ZKydKy7l — Eudald Font i Rica (@EudaldFontiRica) 21 de desembre de 2018

Sobre l'actuació policial del 21D, el conseller ha considerat que l'operatiu va ser exitós perquè es va evitar que se sobrepassés el cordó policial habilitat per assegurar la Llotja de Mar, on es va celebrar divendres passat el Consell de Ministres Ha recordat que a ningú no li agrada fer ús de la força, però quan els agents són atacats o una minoria vol traspassar les línies policials cal actuar: "Hem de garantir que uns es puguin reunir i uns altres es puguin manifestar".