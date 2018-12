L'Ajuntament de Barcelona reconeix que l'amenaça terrorista «existeix» i que s'està «controlant»

La quarta tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha reconegut aquest dilluns que l'amenaça terrorista "existeix", però ha remarcat que s'està "controlant" i que els diferents cossos policials estan "coordinats per evitar que s'acabi produint".

Sanz ha dit que els diferents cossos policials estan "coordinats" per evitar un possible atemptat a la ciutat. Per la seva banda, el regidor de Turisme, Agustí Colom, ha fet una crida a la "tranquil·litat" i a la "normalitat" dirigida tant als veïns com als turistes. "El que hem de fer és mantenir la tranquil·litat i estar atents a qualsevol missatge", ha remarcat.