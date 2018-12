L'oposició al Senat italià critica com s'han aprovat els comptes

El Senat italià va aprovar ahir els pressupostos presentats pel Govern després d'una maratoniana sessió que va acabar de matinada i amb protestes de l'oposició, que es va queixar de no conèixer la totalitat del projecte i va anunciar que recorreria els comptes al Tribunal Constitucional perquè, va argumentar, «un projecte d'aquesta envergadura no es pot avaluar en només unes quantes hores».

La coalició del Moviment 5 estrelles i la Lliga va salvar el vot per 167 sís davant de 78 nos, després de quatre dies de constants alteracions a un text original que va arribar al Senat a l'últim moment, per enuig dels diputats.

De fet, el Partit Democràtic on es troba l'exprimer ministre italià Matteo Renzi va declarar la seva intenció de demanar a un tribunal que emetés una decisió sobre la possible anticonstitucionalitat de l'arribada in extremis del text definitiu, argumentant que no havia tingut temps de debatre la proposta.

El viceprimer ministre del país i líder del Moviment 5 Estrelles, Luigi Di Maio, es va excusar posant com a escut la UE i la dura negociació amb Brussel·les, que va acabar dimecres passat després que Itàlia acceptés ajustar les seves projeccions de dèficit al 2,04 per cent del PIB. El text arribarà a la Cambra de Diputats el 28 de desembre.

Segons va explicar el vicepresident de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, l'esforç fiscal addicional promès per Itàlia per al proper any s'enfila a 10.250 milions d'euros.