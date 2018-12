Més de 2.000 persones marxen en honor de Laura Luelmo

Unes 2.000 persones de la comarca de la Cuenca Minera de Huelva es van unir ahir en una marxa en honor de la professora Laura Luelmo, l'assassinat de la qual va commocionar els veïns de la zona.

El punt de partida de la marxa va ser a l'institut d'educació secundària (IES) Vázquez Díaz de Nerva (Huelva), on ella impartia classes, i va finalitzar al Cam- pillo, on es va llegir un manifest i també es va fer un homenatge a la jove professora.

Són moltes les marxes que es van convocar arreu de la província de Huelva per mostrar el rebuig envers aquest crim, com la que també va tenir lloc ahir i que va unir Villanueva de los Castillejos i El Almendro per demanar que les dones surtin al carrer sense por.

De la mateixa manera, unes 200 persones van córrer a Barcelona ahir al matí contra la por i la violència masclista, una iniciativa de Runners contra la Por.