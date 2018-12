Violen i agredeixen brutalment una jove nord-americana a Madrid

Una estudiant dels Estats Units de 27 anys que viu a Madrid va ser agredida i violada per un home fa dos caps de setmana al costat de l'estació d'autobusos d'Aluche quan tornava èbria a casa seva, segons han informat a Europa Press fonts de la Prefectura Superior de Policia.

Com ha relatat la pròpia jove, Andrea Sicignano, en el seu compte de Facebook, viu a Madrid des de fa sis mesos i tant ella com el seu amic aquell dia estaven "borratxos" després d'anar a un espectacle de flamenc. En tornar a casa tots dos es van separar per anar cada un per separat al seu domicili.

"Això serà difícil de llegir per a aquells de vostès que em coneixen, però necessito que tots escoltin la meva veu", començar el relat de la jove, en el qual explica que es va confondre d'autobús i va ser l'última en baixar amb un home que li va oferir ajuda. "Jo estava perduda a les 4 de la matinada, i tot el transport públic havia deixat de córrer. Necessitava ajuda i aquest home em va assegurar que podria ajudar-me a arribar a casa", explica.

La jove va intuir més tard que podia estar en perill i quan va intentar fugir "l'home es va tornar violent". "Mentre lluitava va començar a vèncer. Jo estava cridant i lluitant amb tot el poder que podia reunir. Vaig intentar desesperadament d'arribar al meu telèfon però va dir: 'tinc el teu telèfon, no pots trucar a ningú'. Em va colpejar a la cara una vegada i una vegada fins que no vaig poder lluitar més. Ja no podia cridar. Tot just podia veure a través de la sang dels meus ulls. Ell em va violar", afirma la víctima.

Segons ha avançat 'ABC' i han confirmat a Europa Press fonts de la Prefectura Superior de Policia, la jove va denunciar el passat 9 de desembre aquests fets. Tres dies després, gràcies a la investigació de les Unitats de Família i Dona (UFAM), van poder detectar qui era l'agressor, amb nou antecedents (cap per agressió sexual), i el van detenir a Carabanchel.