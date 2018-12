Desenes de persones canten nadales a l'entorn del centre penitenciari

Desenes de persones van protagonitzar ahir al migdia una cantada de nadales a Lledoners. Vinguts de diferents punts de Catalunya, explicaven que volien fer arribar als polítics empresonats la seva escalfor en unes dates tan complicades. El 25 de desembre, Allà dalt de la muntanya o Santa nit són algunes de les peces que els participants van entonar des de l'esplanada de Lledoners. Avui, novament, la iniciativa es repetirà al migdia i, al vespre, es cantarà la cançó d'Els Pets que Joan Bonanit ha versionat i ha volgut dedicar als polítics. L'agenda, però, no acaba aquí i fins i tot per Cap d'Any s'apunta la possibilitat que, instats pel col·lectiu Omplim Lledoners, s'hi puguin celebrar les campanades.

L'esplanada de Lledoners ha estat guarnida amb un arbre de Nadal, del qual pengen pancartes que exigeixen la llibertat dels presos sobiranistes, un pessebre i un tió. La idea, expliquen des del col·lectiu Omplim Lledoners impulsors de bona part de les iniciatives que s'hi programen, és acostar el Nadal als presos. Ahir, al voltant de les 12 del migdia, desenes de persones es van concentrar a l'esplanada de darrera de la presó. Ferran Domènec, que havia vingut des de Terrassa amb la seva filla, volia estar en unes dates tan especials més a prop d'ells». «No sé si ens escolten però els volem acompanyar», deia. Maria Àngels Boix va anar-hi des de Gironella. Forma part de l'Associació d'acordionistes i percussionistes dels Pirineus, Diàdona. Fa dos mesos va actuar dins de la presó, els va abraçar i explica que des de llavors sempre que pot no falta a les cites de Lledoners.

També són habituals el matrimoni manresà format per Rosa Farré i Càndid Pérez. Ella explicava que avui, dia de Nadal, no sabia si podrà venir, fet pel qual ahir va voler participar en la cantada de nadales. «És el segon Nadal que estan prenent a famílies uns homes innocents, i no hi ha dret», es queixava. Al seu costat, el seu home afegia la «injustícia» que suposa que estiguin empresonats per fer «el que jo els he manat», «jo també hauria de ser allà dins», afegia. L'exdiputada d'ERC i exdelegada del Govern a la Catalunya central, Laura Vilagrà, també va participat en l'acte. «Sabem que ens escolten i en dies especials com el d'avui hem pensat que convenia venir i que ens sentin a prop», deia.

Els Músics per la llibertat van ser els encarregats de posar el fil musical a la cantada de nadales, la qual va transcórrer entre crits de «llibertat» i «no esteu sols» per part dels assistents.