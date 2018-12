Detenen un home per agredir i violar una jove en una estació de Madrid

Una estudiant de 27 anys va ser agredida i violada per un home a l'estació d'autobusos del barri madrileny d'Aluche quan tornava èbria a casa, segons van informar ahir fonts de la Prefectura Superior de Policia. Els fets van passar pel pont de la Constitució, i ara la víctima, Andrea Sicignano, ho ha relatat a Facebook. Segons explica, fa sis mesos que viu a Madrid i tant ella com un amic aquell dia estaven «borratxos» després d'anar a un espectacle de flamenc. En tornar a casa, es van separar i la noia es va confondre de bus. Va ser l'última a baixar i un home li va oferir ajuda. «Estava perduda. Necessitava ajuda i l'home em va assegurar que podria ajudar-me a arribar a casa», explica. L'estudiant va intuir després que podia estar en perill i quan va tractar de fugir «l'home es va tornar violent». «Mentre lluitava, ell va començar a vèncer. Jo cridava i lluitava amb tot el poder que podia reunir. Vaig tractar desesperadament d'arribar al meu telèfon però em va dir: 'Tinc el teu telèfon, no pots trucar ningú'. Em va colpejar a la cara un cop i un altre fins que no vaig poder més. Gairebé no podia veure res a través de la sang que tenia als ulls. Ell em va violar», relata la noia de 27 anys.