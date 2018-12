Dos homes amb una arma falsa provoquen el pànic en un aeroport de París

Els passatgers de la terminal 2 de l'aeroport parisenc Charles de Gaulle van ser aquest matí evacuats temporalment després que les autoritats franceses s'alarmessin perquè dos homes portaven unes armes que van resultar ser falses.

Detinguts al matí, els dos homes implicats van ser alliberats i el cas va quedar arxivat, van informar la fiscalia de Bobigny, al nord de París. "Fi del perímetre de seguretat i tornada a la normalitat", va anunciar l'aeroport.

A les 8:30 hora local, un passatger va donar l'alarma al veure dos adults que parlaven en una llengua forana i portaven en un estoig dues armes.

Va ser llavors quan va intervenir la Policia de Fronteres, que va detenir els dos homes als quals va considerar com a portadors de "armes", tot i que eren falses.

L'incident es va perllongar 45 minuts, temps durant el qual van evacuar a part dels passatgers de la terminal 2.

Es tractava de dos amics, un francès i un rus. El primer d'ells havia aterrat aquest dimecres a l'aeroport i havia quedat amb el segon perquè li donés el regal de Nadal del seu fill, segons la font propera a la investigació.

Aquest regal era una rèplica del Famas, un fusell d'assalt utilitzat per l'exèrcit francès. Com la joguina era massa gran per guardar-lo en una maleta, un dels homes va decidir desmuntar-enmig de la terminal, el que va provocar el pànic dels passatgers.

Des de gener de 2015, França ha viscut una llarga sèrie d'atemptats jihadistes que ha deixat 251 morts.

L'últim d'ells va succeir el 11 de desembre a Estrasburg (nord-est de França), quan Chérif Chekatt, de 29 anys, va matar a trets cinc persones i en va ferir 11 més.