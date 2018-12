Els Mossos investiguen l'alerta dels EUA d'atac terrorista amb vehicle a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra tenen un avís d'una possible amenaça terrorista a Barcelona, a la qual donen una credibilitat «mitjana», segons van explicar fonts policials. La Policia catalana, que manté l'alerta antiterrorista en nivell 4 sobre 5, ha traslladat la informació de què disposa a la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Aquest diumenge, els Estats Units van emetre una alerta en què demanen als seus ciutadans que «incrementin les precaucions» en les àrees amb moviment de vehicles i autobusos, especialment a la Rambla de Barcelona, per possible atemptat durant les festes de Nadal.

El Periódico assenyala que l'alerta passa per la possibilitat que un individu intenti cometre un atropellament amb un autocar o un vehicle similar a Barcelona el dia 25 de desembre. En aquest sentit, busquen un individu d'origen marroquí amb permís per conduir tots els vehicles, inclòs autobusos.

Fonts policials van explicar que els Mossos estan estudiant la veracitat de l'avís. Els EUA va emetre una alerta als ciutadans nord-americans que estan a la capital catalana perquè «incrementin les precaucions» en les àrees on hi ha moviment de vehicles i autobusos, especialment a la Rambla, entre plaça Catalunya i el Portal de la Pau, per possibles atemptats durant les vacances de Nadal i Cap d'Any.

El consolat general nord-americà a Barcelona va recordar que Espanya té un nivell 2 sobre 4 d'alerta a l'hora de viatjar a països estrangers, i va demanar «precaució», ja que poden atemptar contra llocs turístics, infraestructures de transport i altres àrees públiques.

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona intensificaran aquest Nadal les mesures de seguretat després de l'amenaça terrorista advertida pels Estats Units i es van extremar els controls en zones de gran concentració de gent, com la Rambla, plaça Catalunya, la Sagrada Família o llocs similars. Aquest dilluns ja era visible l'increment de la presència policial a la Rambla, localització que apuntava de manera explícita l'avís del departament d'Estat dels Estats Units.

La tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, va confirmar l'avís d'amenaça terrorista a la ciutat i va oferir la col·laboració de la Guàrdia Urbana, que s'està coordinant amb els Mossos d'Esquadra per evitar que es produeixi.

En una roda de premsa, ahir, Sanz va explicar que la direcció de l'operatiu dels Mossos d'Esquadra està mirant de comprovar que existeix aquesta amenaça i de trobar els possibles implicats, com també que aquest cos policial serà el que podrà donar més informació sobre l'assumpte.

A més, va aconsellar als ciutadans que segueixin les diferents indicacions i recomanacions proporcionades pels Mossos.



Es manté el nivell 4

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va confirmar l'alerta terrorista però va afegir que és una amenaça més de les que hi ha, i que en totes s'actua i totes s'investiguen.

En una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press, va afirmar que «és una amenaça més de les que tenim» i que els Mossos, la Guàrdia Urbana i les altres forces policials hi estan treballant com sempre.

Va constatar que aquest és un cas diferent per la publicació de l'avís al Twitter del consolat americà, que li ha donat més publicitat, i va insistir que totes les amenaces que es reben s'investiguen i es treballen puntualment i amb intensitat.

Sobre si és necessari elevar el nivell d'alerta terrorista, ara de 4 sobre 5, va recordar que depèn de l'Estat prendre la decisió, però va considerar que no augmentarà. El conseller va lamentar que Daesh vol generar por i que el terror formi part de la vida de la gent.