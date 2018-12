Els presos independentistes en vaga de fam deixen l'hospital i tornen a Lledoners

Els quatre polítics presos que fins al 20 de desembre passat van mantenir una vaga de fam, i que aquell mateix dia van ser traslladats a l'hospital penitenciari de Terrassa perquè reprenguessin la ingestió d'aliments sota control mèdic, van ser traslladats de nou ahira a la tarda a la presó de Lledoners.

L'exconseller Jordi Turull i l'exlider de l'ANC Jordi Sànchez, que van iniciar la vaga de fam l'1 de desembre passat, i els també exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn, que es van sumar a la protesta tres dies després, van rebre ahir l'alta mèdica i a les quatre de la tarda van sortir del mateix hopistal en direcció Lledoners, segons van informar fonts penitenciàries.

Els quatre independentistes presos, que van realitzar una vaga de fam de 20 dies, en el cas de Turull i Sànchez, i de 17 dies, en el cas de Rull i Forn, van dur a terme aquesta acció de protesta per denunciar que el Tribunal Constitucional tenia bloquejats els seus recursos pel cas del procés.

Els quatre polítics presos van escriure ahir als seus respectius comptes de Twitter un missatge que diu: «Avui tornem a la presó de Lledoners més recuperats. Hem rebut una atenció extraordinària en el mòdul penitenciari de l'Hospital de Terrassa. Gràcies al personal mèdic, d'infermeria i de serveis pel tracte tan excel·lent», van expressar.

D'altra bnada, el president de la Generalitat, Quim Torra, visitarà avui al migdia els polítics presos al centre penitenciari de Lledoners. El president català ho farà després d'acudir a primera hora a la tradicional ofrena floral davant la tomba del president Francesc Macià, al cementiri de Montjuïc.

Precisament ahir Torra va visitar l'exconsellera Dolors Bassa a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, i va assegurar que «està serena i amb energia per afrontar el judici» del cas del procés.

Torra va visitar ahir, durant aproximadament una hora, l'exconsellera de Treball, que es troba en presó preventiva, i, encara que no va fer declaracions a la sortida del centre peninteciari, sí que va escriure en el seu compte de Twitter un comentari al respecte: «La consellera Dolors Bassa em diu, després d'acomiadar-nos amb una abraçada: 'Pensar en nosaltres vol dir que celebreu bé les festes en família. Estic serena i amb energia per afrontar el judici. Guardeu-vos totes les forces per a l'any que ve. Molt bon Nadal'», va escriure el president de la Generalitat.

La visita es va produir després que diumenge Torra fes una visita a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la presó de Mas d'Enric, al Tarragonès.