VÍDEO | Així va ser el dramàtic abandonament d'un gos abans de Nadal al Regne Unit

El protagonista d'aquesta història és un Staffordshire Bull Terrier, anomenat Snoop pels seus rescatadors després de ser abandonat pels seus amos dies abans de Nadal. Les imatges del seu abandonament van ser gravades per una càmera de seguretat situada en un carrer de Stoke-on Trent, al Regne Unit, el passat 17 de desembre, i difoses per la RSPCA (La Reial Societat per a la Prevenció de la Crueltat per als Animals) .

En elles es mostra el moment en què un home, que porta a un gos lligat amb una corretja, treu del maleter del seu cotxe el que sembla el llit de l'animal. A continuació, l'home creua el carrer, deixa anar el gos i tira el llit a terra per tornar corrent al vehicle. El gos, que al principi sembla haver pensat que els seus amos estaven jugant, va intentar desesperadament tornar al cotxe i va arribar, fins i tot, a perseguir-los mentre intentaven allunyar-se.

Per fortuna per Snoop, un vianant el va trobar esperant al seu llit una hora després i va alertar la RSPCA, que va acudir immediatament al seu rescat. "Cal veure la gravació per creure-la, és simplement horrible", va dir l'oficial de benestar animal Natalie Perehovsky sobre l'incident.

Ara, la RSPCA ha obert una investigació i sol·licita als ciutadans aportar qualsevol informació sobre els responsables de l'abandonament del gos. "Els veterinaris van escanejar el seu microxip i hem rastrejat als amos anteriors en l'àrea de Birmingham, però no creiem que es tractin dels propietaris actuals i, per tant, no són els responsables de l'abandonament del gos", va continuar dient l'oficial Perehovsky.

Després de la seva visita al veterinari, Snoop es troba en bones condicions. Es creu que té dos anys i que en aquest temps ha vist anar i venir a diversos propietaris, de manera que ara necessita una llar definitiva amb persones que en tinguin cura. La seva història serveix de recordatori per a les persones sobre la importància d'una adopció responsable: si no es pot mantenir a un gos, el millor és no regalar o regalar un peluix, o, almenys, portar-los a un refugi on puguin ser degudament atesos .