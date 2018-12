Circulava begut i sense una de les rodes per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor begut que circulava per l'AP-7 a l'alçada de Figueres sense una de les dues rodes del davant. De fet, directament la llanta li tocava a terra. La policia el va enxampar a primera hora del matí de diumenge passat, després que s'aturés a l'àrea de servei que hi ha a Garrigàs (Alt Empordà). La patrulla va arribar fins on es trobava l'infractor seguint el rastre que la llanta havia deixat a l'asfalt. Quan li van fer la prova d'alcoholèmia, el resultat no va deixar lloc a dubtes. El jove, un francès de 22 anys, va marcar una taxa de 0,69 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat; és a dir, que superava el límit penal. Després de passar a disposició judicial, ha quedat en llibertat provisional.

La detenció va tenir lloc aquest 23 de desembre passat a primera hora del matí. Cap a un quart de vuit, una patrulla de trànsit estava fent vigilància per l'AP-7. Els agents circulaven en sentit sud i, poc després de passar Figueres, van detectar una raspada de color blanc damunt l'asfalt de l'autopista.

El senyal, ben visible, anava fent ziga-zagues fins arribar a l'àrea de descans que hi ha a l'alçada de Garrigàs. Allà, entrava en contra direcció per la sortida de l'àrea de servei i portava fins a un cotxe. Els agents van acostar-s'hi i van veure que al vehicle li faltava una de les dues rodes del davant. De fet, directament, la llanta li tocava al terra. És a dir, que per arribar fins allà, el conductor havia circulat per l'autopista sense pneumàtic.

Els Mossos també van veure com el cotxe tenia diversos danys (possiblement, després d'haver xocat amb algun objecte). La patrulla va identificar el conductor, un jove de 22 anys veí de Fronsac (França) i van veure com presentava símptomes evidents d'anar begut. Quan li van fer la prova d'alcoholèmia, el jove va marcar una taxa de 0,69 mg/l d'aire expirat; és a dir, que superava amb escreix el límit penal.

Per això, els Mossos van detenir l'infractor per un delicte contra la seguretat viària. El jove, que no tenia antecedents, va passar a disposició judicial aquell mateix diumenge. Després de prendre-li declaració, el jutge el va deixar en llibertat provisional.