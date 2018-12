L'advocat de la vícitma de La Manada creu que hi ha risc de fuga

Miguel Ángel Morán, advocat de la víctima de La Manada, va considerar, després de la vista a l'Audiència de Navarra d'ahir, que «hi hauria d'haver un canvi» en la posició de l'Audiència de Navarra i que aquesta hauria d'ordenar l'ingrés a presó dels condemnats. Morán va explicar que «s'han modificat» les circumstàncies des que el tribunal va dictar la posada en llibertat provisional dels acusats, i que «hi ha hagut set magistrats que diuen que hi ha delicte i dos d'ells diuen que hi ha agressió sexual». Segons va explicar, els arguments aportats durant la sessió pel reingrés a la presó dels condemnats van ser «el risc de fuga i la reiteració delictiva». Respecte a quan podria conèixer-se la decisió, el lletrat va afirmar que «en uns quants dies».

Per la seva part, l'advocat dels cinc membres de La Manada, Agustín Martínez Becerra, va afirmar que «no hi ha possibilitat d'entrar a presó», ja que no hi va haver «cap argument aportat ni pel fiscal ni per les acusacions particulars que puguin acreditar aquest canvi» en el posicionament de l'Audiència.

Durant la roda de premsa posterior a la sessió de Govern, la consellera de Presidència, Funció Pública, Interior i Justícia, María José Beaumont, va recordar que, per part de l'executiu, «ens havíem adherit, de la mateixa manera que l'Ajuntament i l'advocat de la víctima, a la petició fiscal de reingrés a presó».

Des de l'assessoria jurídica es va informar Beaumont que el tribunal «es retirava a deliberar, però que no havia fet saber als advocats ni procuradors a quina hora ni quin dia es notificaria la decisió».