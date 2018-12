El nou finançament s'ajorna en espera d'un moment polític millor que l'actual

La reforma del finançament autonòmic s'ajorna un any més –i ja en són quatre– i no sembla probable que s'aprovi ni a curt ni a mitjà termini, situació que no inquieta gaire les autonomies que han aconseguit més beneficis després dels contactes bilaterals amb el Govern central.

Encara que el 2018 va arrencar amb el ferm propòsit de tancar l'any amb un nou model i malgrat un petit impuls en el primer semestre, la sentència de Gürtel, la falta d'un govern a Catalunya i la moció de censura van endarrerir els terminis, i al juny el president de Govern, Pedro Sánchez, admetia que «no hi havia temps material» per a la reforma, que havia d'esperar a un millor moment polític. No obstant, fonts del ministeri d'Hisenda asseguren que l'objectiu del Govern és que l'«esquelet del futur model estigui conclòs aquesta legislatura» després de diversos anys de «bloqueig» amb l'Executiu del PP. En tot cas, i mentre arriba la reforma d'un sistema que va entrar en vigor el 2010 per quatre anys, Sánchez ha anunciant iniciatives per millorar, de forma immediata, el finançament de les comunitats i pal·liar-ne les urgències econòmiques. Aquí s'inclou una via d'estabilitat que concedeix 2.500 milions extres, després d'augmentar en dues dècimes l'objectiu de dèficit del 2019; els lliuraments a compte que augmentaran el 7,2 % o el compromís de tornar a les comunitats 2.000 milions de la liquidació de l'IVA del 2017.