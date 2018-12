El Parlament andalús escull Marta Bosquet, de Cs, com a nova presidenta

El Parlament d'Andalusia ha elegit en primera votació la diputada de Cs per Almeria Marta Bosquet com a presidenta de la cambra, després de rebre els vots del seu partit, el PP i la formació d'ultradreta Vox. L'altra candidata era Inmaculada Nieto, d'Adelante Andalucía. La vicepresidenta primera serà Esperanza Oña, del PP, la vicepresidenta segona, Teresa Jiménez, del PSOE-A, i Julio Díaz, de Cs, serà el vicepresident tercer d'aquesta onzena legislatura. Per elegir els secretaris, la presidenta de la mesa d'edat, Marisa Bustinduy, ha recordat que cal tenir en compte la presència equilibrada d'homes i dones, i ha aturat la sessió durant uns minuts.