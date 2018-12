PP i Cs arriben a un acord per governar a Andalusia amb Vox a la mesa del Parlament

Moreno, tercer per l´esquerra, i Marín, tercer per la dreta, durant les negociacions

Moreno, tercer per l´esquerra, i Marín, tercer per la dreta, durant les negociacions europa press

El PP-A i Ciutadans (Cs) van tancar ahir un acord en virtut del qual la presidència de la Junta d'Andalusia recauria en el líder del PP-A, Juanma Moreno, mentre que la presidència del Parlament aniria a mans de la formació taronja, que encara no va revelar qui ocuparia aquesta responsabilitat, i en la Mesa estarien representats tots els grups.

Tanmateix, aquest plantejament està supeditat al fet que alguna de les altres tres forces (PSOE-A, Endavant Andalusia i Vox) permetin aquest acord amb els seus vots o la seva abstenció.

Així ho van explicar en roda de premsa els líders andalusos de sengles partits, Juanma Moreno i Juan Marín, al terme de la reunió que va mantenir la comissió política formada per representants de les dues formacions a fi de negociar la constitució de la Mesa del Parlament i la investidura un cop que dimarts van tancar l'acord programàtic, una trobada que va durar més d'una hora i mitja. Arran que hagin tancat que la Presidència del Parlament quedi en mans de Cs, Juan Marín va garantir que la seva formació «no serà un obstacle» perquè es produeixi el canvi a Andalusia, de manera que és previsible que la Presidència de l'Executiu andalús l'acabi ocupant el president del PP-A, Juanma Moreno.

De fet, Moreno va ratificar aquest plantejament en afirmar que l'acord tancat ahir «aclareix els obstacles que hi havia respecte a la Presidència de la Junta i, si tot marxa com és previst i tots vam complir, és més que previsible que jo sigui el pròxim president de la Junta d'Andalusia».

Els dos dirigents van explicar que la proposta que van tancar busca que tots els grups parlamentaris estiguin representats a la Mesa, de manera que els set llocs d'aquest òrgan quedarien repartits amb la Presidència de Cs, les tres vicepresidències per a PSOE-A, PP-A i Endavant Andalusia, mentre que les tres secretaries estarien ocupades per PSOE-A, PP-A i Vox. Així, Cs cediria un dels llocs que li correspondrien segons els resultats del 2-D a la confluència de Podem i IU.

Marín va assenyalar que estan a expenses que Endavant Andalusia els comuniqui dimecres la seva posició respecte a aquesta proposta després de reunir els seus òrgans, tota vegada que ha advertit que l'altra opció si no donen suport a aquest plantejament els deixaria fora de l'òrgan de Govern del Parlament.

«No volem aquesta opció, seguirem treballant avui», va assegurar el líder de C's.

Amb relació a quin membre de Cs ocuparà la presidència del Parlament en el cas que aquest acord arribi a bon port, Marín va explicar que fins que Endavant Andalusia no doni una resposta no poden designar un candidat per respectar la paritat de l'òrgan.

Així mateix, va revelar que ja ha mantingut converses amb totes les formacions polítiques i que, de fet, el portaveu parlamentari del PSOE-A, Mario Jiménez, va ser molt «claret» en traslladar-li que de cap manera donaran suport a aquest plantejament de PP i Cs. Amb la presidenta de la Junta en funcions, Susana Díaz, ni tan sols va tornar a parlar des que aquesta li va comunicar l'avançament electoral, i ha estat «l'últim de la fila» en assabentar-se. I així, va criticar que els socialistes vulguin «una Mesa excloent», presentar Susana Díaz a la investidura i rebutjar qualsevol acord que inclogui l'entrada de Vox al Parlament: «Sembla que encara no s'han assabentat de quins van ser els resultats de les urnes el 2 de desembre passat», va postil·lar.



Investidura, al gener

Per la seva banda, Juanma Moreno va valorar el «pas definitiu»que donen PP-A i Cs amb aquest acord perquè Andalusia tingui un nou govern i va destacar la «generositat» de la proposta formulada per tots dos partits en el fet que possibilita que totes les forces quedin integrades amb veu i vot. Es tracta, en la seva opinió, d'un acord «sensat i rigorós». El líder del PP-A, després d'assegurar que a partir d'avui començarà les converses de Cs per donar forma al futur Govern, va preveure que, en funció dels terminis, i atès que la XI Legislatura es constitueix avui, la sessió d'investidura podria tenir lloc al voltant del 16 de gener.

El president de Vox, Santiago Abascal, va dir que el seu partit «no votarà un govern que no s'assegui a escoltar i atendre els representants i les propostes de 400.000 andalusos».