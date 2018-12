Un pres en mata a un altre d'una pallissa a Soto del Real hores després d'entrar

Un home de 28 anys que va ingressar a la presó madrilenya de Soto del Real acusat d'intent d'homicidi a un vigilant privat ha matat d'una pallissa a un altre reclús, de 55 anys, que la presó li havia assignat com a intern de suport per a les seves primeres hores al centre penitenciari.

Fonts penitenciàries han indicat que els fets es van produir al voltant de les 21:00 hores de dimecres passat a la presó quan, per causes que s'investiguen, el presumpte homicida, que havia ingressat de matinada a Soto del Real, va començar una discussió amb la víctima, un home de 55 anys condemnat per tràfic de drogues.

Segons fonts pròximes a la investigació, el presumpte agressor és JMRH, de nacionalitat espanyola i expert en la disciplina Muay Thai, un art marcial tailandesa en la qual competeix i de la qual ostenta diversos títols com el de campió d'Espanya en el pes de 67 quilos, segons diu el mateix en una pàgina web especialitzada en aquest esport.

Tot i que la baralla es va iniciar fora de la cel·la, va ser a l'interior de la mateixa on el presumpte agressor, expert en arts marcials, li va clavar diversos cops, han afegit les fonts consultades, que han assenyalat que els funcionaris van trobar l'home estès a sòl en estat molt greu i van alertar al 112.

Els serveis sanitaris del SUMMA que van acudir a la presó van comprovar que la víctima tenia un traumatisme cranioencefàlic i cops facials. Encara que van tractar de reanimar-lo, el pres va morir abans d'arribar a l'hospital.

Les fonts consultades han detallat que el presumpte agressor portava poques hores a la presó preventiva per un intent d'homicidi després d'una baralla al metro de Madrid on es va enfrontar i va ferir de caràcter lleu a un passatger i va tractar d'agredir un vigilant de seguretat.

Aquests fets van passar diumenge passat al metro de Legazpi al voltant de les vuit del tarda quan J.M.R.H va ferir un passatger amb un ganivet i li va robar el mòbil.

Segons fonts pròximes a la investigació, en la seva fugida l'assaltant va arribar a enfrontar-se amb un vigilant de seguretat del metro que va haver de refugiar-se en una garita davant l'agressivitat de l'agressor i les seves repetides amenaces.

Ja al carrer, va ser detingut per la Policia Nacional, que va arribar a encanonar-lo perquè deposés en la seva actitud.

Per aquests fets, el llavors arrestat va passar a disposició d'un jutge que és qui va decretar el seu ingrés a la presó per un intent d'homicidi.

En tractar de la seva primera entrada a la presó, el presumpte agressor li van assignar un pres d'acompanyament, una pràctica habitual per als casos de nouvinguts a la presó on l'objectiu és que el reclús de suport ajudi al «nou» a habituar-se al règim penitenciari.

Les fonts consultades han afegit que el presumpte homicida ha estat traslladat al mòdul d'aïllament i que serà el jutge de guàrdia el que previsiblement li prengui declaració en les pròximes hores.