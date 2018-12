Susana Díaz suggereix aplicar el 155 i el Govern espanyol ho descarta

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, no aprecia de moment matèria per iniciar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya més enllà de les proclames, en ocasions «incendiàries», com les que ha llançat el president de la Generalitat, Quim Torra. En declaracions durant el lliurament dels premis Cermi 2018, Montero es referia així a preguntes dels periodistes a les paraules de la presidenta andalusa en funcions, Susana Díaz, qui, si bé no es va mostrar obertament a favor d'aplicar de nou el 155, sí que ha recordat que a Catalunya els seus dirigents «fa massa temps que se salten les normes». Per a Montero, el Govern central es plantejarà l'aplicació del 155 en el moment en el qual es produeixi una fallida de la legalitat, com va succeir en el passat amb la declaració unilateral d'independència.



«Una mena de proclames»

En aquella ocasió, el PSOE, llavors en l'oposició, va donar suport al Govern del PP en l'aplicació d'aquest precepte constitucional, ha recordat. La titular d'Hisenda va insistir que, de moment, no ha existit cap acte administratiu, sinó «una mena de proclames».