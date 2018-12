Trump diu que mantindrà el tancament de l'administració «el temps que faci falta»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir que mantindrà el tancament parcial de Govern «el temps que faci falta» fins aconseguir que el Congrés li proporcioni els fons per construir el mur amb Mèxic.

L'administració pública es va quedar a mitjanit de divendres sense els diners suficients per al seu funcionament normal a causa de la falta d'acord entre demòcrates i republicans al Congrés sobre el sostre de despesa. Els republicans que donen suport a la política de seguretat fronterera de Trump s'han negat a aprovar un pressupost que no inclogui un finançament parcial per a la construcció del mur que ascendiria a 5.000 milions de dòlars. Els republicans rebels i els demòcrates, per la seva banda, s'han negat a pagar una obra que consideren innecessària, inútil i cara. Trump ja va avançar en una reunió a la Casa Blanca amb els líders del Congrés que estaria «orgullós de tancar el Govern per la seguretat fronterera». Interrogat sobre quant de temps es mantindrà aquesta situació, va contestar: «El temps que faci falta». «El poble nord-americà està reclamant un mur», va afirmar Trump.