El tsunami a Indonèsia suma 430 morts i 159 desapareguts

Els equips de rescat continuen treballant entre intenses pluges per trobar supervivents i víctimes del tsunami que va assolar el 22 de desembre la costa occidental de l'illa indonèsia de Java i que va causar la mort de 430 persones, segons l'últim recompte oficial. A més a més, hi ha 159 persones desaparegudes. A tot això, s'hi han d'afegir uns 1.500 ferits i uns 21.000 evacuats. Les intenses precipitacions caigudes en les últimes hores a les localitats pesqueres de la costa han deixat les car-reteres enfangades i han provocat dificultats per aconseguir traslladar els combois amb maquinària pesant i amb ajuda humanitària destinats a les zones més aïllades. Les autoritats han demanat als residents que romanguin allunyats de la costa.