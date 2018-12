El vaixell Astral entrega fàrmacs als migrants de l'Open Arms

El vaixell Astral, de l'ONG Proactiva Open Arms, ja torna cap a Badalona després de lliurar medicaments, mantes i menjar als més de 300 migrants a bord de l'Open Arms que van ser rescatats en aigües del Mediterrani central el divendres 21 de desembre. El president de l'ONG, Òscar Camps, va anunciar que l'Astral «torna a casa després de complir la seva missió aquest Nadal». «Gràcies enormes a tot l'equip de terra i de mar que, davant la negativa de Malta d'aprovisionar l'Open Arms, s'ha bolcat perquè Astral hagi pogut lliurar medicaments, mantes i menjar», va assenyalar. El vaixell Open Arms es dirigeix a Algesires, on té previst arribar el proper divendres 28 de desembre, després de cinc dies de travessia, amb més de 300 persones a bord. El vaixell, de bandera espanyola, va contactar amb els països més propers per poder-hi desembarcar els migrants, però Itàlia, França i Tunísia no van respondre.