Bosquet, de Cs, ja presideix el Parlament andalús gràcies als vots de PP i de Vox

La diputada de Ciutadans (Cs) per Almeria Marta Bosquet es va convertir ahir en la tercera presidenta del Parlament andalús de la història de l'autonomia, en haver estat triada per al càrrec amb els vots de 59 dels 109 diputats, que corresponen als 26 del PP-A, els 21 del partit taronja i els 12 de Vox. En virtut de l'acord assolit entre aquestes tres forces parlamentàries, la mesa de la Cambra autonòmica tindrà majoria de PP-A, Cs i Vox, ja que entre els tres grups acaparen cinc dels set llocs de l'òrgan de govern del Parlament, mentre que el PSOE-A ocupa els dos restants i Endavant Andalusia es va quedar sense representació.

El resultat de les votacions per a la mesa de la Cambra suposa el primer pas efectiu de l'acord completat dimecres passat entre PP-A i Ciutadans, que, amb l'aquiescència també de Vox, com va passar en aquesta sessió constitutiva de la Cambra, pot portar per primera vegada un candidat aliè al PSOE-A a la Presidència de la Junta d'Andalusia; en concret, el líder del PP-A, Juanma Moreno.

També Marta Bosquet, que pren el relleu del socialista Juan Pablo Duran en la presidència del Parlament andalús, es converteix en la primera persona que no pertany al PSOE-A que ocupa aquest càrrec en pràcticament 25 anys, circumstància que per primera i única vegada fins llavors es va donar en la IV Legislatura (1994-1996), quan Diego Valderas (IU) va ostentar la màxima autoritat de la Cambra.

A la Mesa, el PP-A tindrà Esperanza Oña com a vicepresidenta primera i Manuel Andrés González com a secretari segon, mentre que Cs, a més de Bosquet, estarà representat a la mesa amb el diputat per Huelva Julio Díaz, que serà vicepresident segon, i Vox va entrar per primera vegada en l'òrgan de govern del Parlament per mitjà de l'advocat Manuel Gavira, diputat per Cadis, que serà secretari tercer de la mesa.

Per la seva banda, el PSOE-A estarà representat a la mesa per Teresa Jiménez al capdavant de la vicepresidència segona i Verónica Pérez com a secretària primera. Es dona la circumstància que les dues diputades socialistes són quatre dels set membres de la mesa del Parlament que repeteixen com a representants en l'òrgan de govern de la Cambra amb relació a la X Legislatura, quan Esperanza Oña també va exercir de vicepresidenta, i Julio Díaz va ocupar una secretaria.

En la votació per la presidència del Parlament, Marta Bosquet es va imposar a la diputada per Cadis Inmaculada Nieto, candidata proposada per Endavant Andalusia, i va aconseguir 50 vots, que responen als que sumen els parlamentaris del PSOE-A i de la confluència, 33 i 17 diputats, respectivament, ja que els socialistes van optar per no presentar cap candidatura apel·lant a la «pluralitat i a la generositat que requereix un moment com aquest».

Finalment, Verónica Pérez (PSOE-A), Manuel Andrés González (PP-A) i Manuel Gavira Florentino (Vox) van ser elegits com a secretaris primer, segon i tercer de la mesa del Parlament, respectivament. Si bé els populars sumen 26 diputats i Vox 12, els suports acumulats pels candidats d'aquests partits responen a l'acord que van tancar el PP-A, Cs i Vox per al repartiment de la mesa. Així, el partit taronja hauria donat suport al candidat del PP-A, mentre que els populars haurien prestat els seus vots al candidat del partit de Santiago Abascal.



Endavant Andalusia queda fora

Endavant Andalusia va postular per Guzmán Ahumada, diputat per la província de Màlaga, que amb 17 vots va quedar fora d'aquest repartiment.

D'aquesta manera, Endavant Andalusia, després d'haver rebutjat unir-se a l'acord que han tancat el Partit Popular-A, Cs i Vox per la mesa del Parlament, es va quedar sense cap representant a la Cambra.