Condemnen Ana Botella per vendre pisos públics a fons voltor per sota del preu de mercat

El Tribunal de Comptes ha condemnat l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella i els que van ser regidors en el seu equip de govern per la venda de pisos públics a 'fons voltor' per sota del seu preu de mercat l'any 2013, segons ha avançat la Cadena Ser i han confirmat a Europa Press les fonts municipals.

El Tribunal xifra en 25,8 milions d'euros el perjudici que aquesta operació va ocasionar a l'Empresa Municipal de l'Habitatge (EMVS) i declara responsables comptables directes el seu llavors màxim responsable, Fermín Oslé, la llavors alcaldessa Ana Botella i tots els regidors de l'equip de govern Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro i Pedro Corral, que han d'assumir el pagament solidari per rescabalar els danys.

Per la seva banda, les fonts de l'anterior Junta de Govern de l'Ajuntament consultades per Europa Press han avançat que recorreran a una sentència que no comparteixen.

Segons diuen, aquesta Junta no va intervenir ni directament ni indirectament en l'operació de venda d'habitatges al fet que es refereix la decisió del Tribunal de Comptes, sinó que únicament, en la seva condició de Junta General d'Accionistes de la citada mercantil, va ratificar el pla de viabilitat que el Consell d'Administració de l'EMVS havia aprovat.