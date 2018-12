El Constitucional anul·la parcialment la llei catalana de ciberseguretat

El Tribunal Constitucional ha anul·lat parcialment aquest divendres la llei que regula l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya al considerar que excedeix les competències de l'autogovern en una matèria, la seguretat pública, que és "competència exclusiva de l'Estat". En resposta a la sentència, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha assegurat que la decisió del TC és una "demostració que l'Estat lamina la capacitat de Catalunya d'autogovernar-se", ara en un "àmbit tan important i sensible com la ciberseguretat". Pel conseller Jordi Puigneró, es pretén "retallar l'autogovern de Catalunya per la porta del darrere, utilitzant la via judicial". El conseller ha lamentat que, en el seu parer, la ministra Meritxell Batet no hagi "mogut ni un dit per retirar el recurs". "Entenem que ja els anava bé escapçar el Govern", ha dit.

El Govern s'ha mostrat en contra de la sentència perquè considera que "protegir el país de ciberatacs en tots els seus àmbits és i ha de ser competència de la Generalitat". A més, defensa que la llei té una gran "solidesa política, jurídica i parlamentària", ja que va rebre el suport de Junts pel Sí, el PSC, Catalunya Sí que es Pot i només el vot en contra de Cs.

D'altra banda, la conselleria de Polítiques Digitals ha lamentat que la sentència del TC redueixi a l'àmbit de l'administració de la Generalitat, el sector públic i les administracions locals i la ciutadania l'abast de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i en deixi fora empreses i teixit productiu.