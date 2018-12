Indonèsia eleva el nivell d'alerta pel volcà Krakatoa

Indonèsia va desviar ahir tots els vols que havien de passar al voltant del volcà Anak Krakatoa, una escissió del volcà Krakatoa, que es troba en erupció entre les illes de Java i Sumatra, a causa de les columnes de cendra, dies després que provoqués un tsunami que va llevar la vida de 430 persones.

«Tots els vols han estat desviats a causa de la cendra del volcà Krakatoa en alerta roja», va indicar l'agència governamental de control de trànsit aeri AirNav en un comunicat. Les autoritats van elevar ahir el nivell d'alerta del volcà al segon més alt, el que estableix la zona d'exclusió a 5 quilòmetres al voltant de l'illa.

Els núvols de fum i les cendres que expedeix el volcà Anak Krakatoa, una escissió del volcà Krakatoa, han deixat gairebé sumida en la foscor l'illa volcànica, en la qual una potent erupció sota el mar va provocar el dia 22 de desembre passat un augment sobtat del nivell marítim i un tsunami que va banyar la costa de l'estret de Sunda, que separa les illes de Java i Sumatra.

L'agència meteorològica d'Indonèsia (BMKG) va informar que les males condicions meteorològiques podrien provocar més inestabilitat en el cràter del volcà i va fer una crida a la població a allunyar-se de la costa per evitar més mals.

L'últim balanç del tsunami facilitat per les autoritats d'Indonèsia és de 430 morts, uns 1.500 ferits, 21.000 persones evacuades i 159 persones en parador desconegut.

El Govern va declarar l'estat d'emergència fins al 4 de gener, en un intent per facilitar el desplegament de mitjans i el repartiment d'ajuda humanitària per a les comunitats afectades, segons ha explicat el portaveu de l'Agència Nacional de Gestió d'Emergències d'Indonèsia ( BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

Des de la nit de dimecres passat, una capa prima de cendra volcànica ha cobert edificis, vehicles i vegetació al llarg de la costa oest de Java, segons les imatges compartides per l'agència nacional de mitigació de desastres.

Les autoritats van assenyalar que la cendra del volcà no és perillosa però van aconsellar als residents que facin servir màscares i ulleres protectores quan estiguin a l'exterior dels edificis.

Per la seva banda, el Govern espanyol va aprovar fer una aportació de 60.000 euros al fons d'emergència engegat per la Federació Internacional de la Creu Roja (FICR) per atendre els damnificats pel tsunami registrat el dia 22 de desembre a l'estret de Sunda, a Indonèsia, i que va deixar més de 400 morts.

Segons va informar ahir l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) en un comunicat, els fons es lliuraran a través de l'Oficina d'Acció Humanitària d'aquest organisme al fons d'emergència de la FICR, que ascendeix, ara per ara, a uns 300.000 euros.