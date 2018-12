Deixen en llibertat provisional sense fiança el detingut pel doble crim de Susqueda

L'Audiència de Girona ha deixat en llibertat provisional sense fiança el detingut pel doble crim de Susqueda. La interlocutòria de la Secció Quarta estima el recurs interposat per la defensa de Jordi Magentí i conclou que "els principals indicis de criminalitat" que hi havia contra ell s'han vist "seriosament debilitats" al llarg d'aquests mesos d'instrucció. Entre d'altres, perquè no es pot descartar que aquell 24 d'agost del 2017 hi hagués altres persones que haguessin pogut accedir al pantà sense vehicle ni tampoc telèfon mòbil. Per això, l'Audiència revoca l'ordre d'ingrés a presó dictada pel jutjat de Santa Coloma de Farners i ordena que Magentí quedi en llibertat. Això sí, li retira el passaport, li prohibeix marxar a l'estranger i l'obliga a presentar-se al jutjat cada quinze dies.