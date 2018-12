Localitzen l'adolescentde 15 anys desapareguda a Navarra

Agents de Seguretat Ciutadana de la Policia Foral de Navarra, adscrits a la comissaria de Pamplona, han localitzat aquest dijous a la tarda Olaia Moreno Area, després d'un dispositiu de recerca que es va iniciar el 22 de desembre, quan «va abandonar voluntàriament el centre de menors en el qual resideix en l'actualitat».

Durant aquests últims dies, s'han mobilitzat recursos de les diferents unitats operatives de la Policia Foral, que han intensificat el patrullatge per zones on hi havia sospites que podia trobar-se.

A la una del migdia, es va desenvolupar una intensa tasca d'informació que finalment va donar fruits en esbrinar que la menor tenia intenció d'acudir a un habitatge de Cendea de Iza, d'amics de la família, i se la va poder localitzar.